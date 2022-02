Comediante desmaia e fratura o crânio durante apresentação nos Estados Unidos; vídeo

A comediante Heather McDonald desmaiou no meio de uma apresentação de stand-up e acabou fraturando o crânio com o impacto da queda. A humorista se sentiu mal logo no início do show e caiu no palco, em frente ao público, que acompanhou a cena perplexo. As informações são do Metrópoles.

O incidente ocorreu durante um show que ela fazia na cidade de Tempe, nos Estados Unidos, no último sábado (5). Apesar da gravidade do episódio, Heather acalmou os fãs após ser internada no hospital. Ela passa bem.

A humorista de 51 anos brincava com o fato de que conseguiu evitar a infecção pela covid-19 durante toda a pandemia, momentos antes do desmaio. "Claramente Jesus me ama mais. Sério. Isso é tão legal, tão legal", ironizou, pouco antes de perder os sentidos.

Inicialmente, algumas pessoas na plateia acharam que a queda fazia parte da apresentação. Por conta disso, é possível perceber que a comediante chega a ficar um tempo no palco, caída, sem qualquer reação das pessoas que estavam assistindo ao show. No entanto, logo perceberam que Heather não estava bem e ela foi socorrida.