Durante cobrança de tiro de meta, goleiro do Bragantino tropeça em placa de publicidade; vídeo

Flamengo e Red Bull Bragantino jogavam na noite desta quarta-feira, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 10ª rodada da Série A do Brasileirão, quando um fato inusitado chamou a atenção dos torcedores. Enquanto o time mandante vencia por 1 a 0, o goleiro Cleiton envolveu-se numa armadilha ao tentar colocar a bola em jogo que lhe custou um tombo em pleno jogo.

A partida transcorria por volta dos 12 minutos da etapa final, quando o Flamengo foi ao ataque e acabou cedendo o tiro de meta ao adversário. Eis que o goleiro Cleiton resolve cobrar a marcação e, ao tirar distância da bola, recuou demais, tropeçando sem querer na placa de publicidade localizada atrás da meta.

Devido o placar estar favorável ao Bragantino, Cleiton caminhou de costas e sem pressa, só não contava que o calcanhar engatasse na quina da placar, vindo imediatamente ao chão. A cena foi parcialmente registrada pelas câmeras de transmissão, mas ainda é possível ver o momento em que o arqueiro perde o equilíbrio e provoca um momento de gargalhada entre as testemunhas. Dos males o menor, pois o time acabou saindo com a vitória e os três pontos que o colocam atualmente na 11ª posição da tabela, com 13 pontos.

