Dupla Re-Pa reúne seus maiores troféus em exposição em um shopping de Belém

As torcidas do Remo e do Paysandu poderão conferir uma exposição com os principais troféus de seus clubes até o dia 8 de agosto, em um shopping localizado na Avenida Augusto Montenegro, em Belém. A visitação é gratuita e ocorre das 10h às 22h.

Ao todo são 14 troféus em exposição, pelo lado azulino o torcedor poderá conferir a taça do heptacampeonato paraense de 1919, do Mundial de Caracas de 1950, do Torneio Internacional de Paramaribo de 1999, Série C de 2005, Campeonato Paraense de 2004 (no qual conquistou com 100% de aproveitamento), o pentacampeonato de 1997 e o Parazão do Centenário de 2008.

Exposição das maiores conquistas da dupla Re-Pa (Divulgação)

Já pelo lado bicolor estão em exposição os troféus da Copa Norte 2002, Copa do Campeões 2002, os Brasileiros da Série B de 1991 e 2001, as duas taças da Copa Verde de 2016 e 2018, além da taça Estrela do Norte 2021, atual título do Parazão.

Para o executivo de Marketing do Paysandu, Marcone Barbosa, o clube optou por levar seus maiores títulos para mais perto da torcida.

“O Paysandu tem uma rica história de conquistas e é muito importante para nós aproximarmos o torcedor desta realidade. Somos um time multicampeão e colocamos nossa região no cenário nacional e internacional do futebol. Esse fato enche nosso torcedor de orgulho e relembrar estas conquistas é sempre prazeroso”, comentou o bicolor.

Serviço:

Exposição RexPa

Até 8 de agosto

Parque Shopping Belém – Av. Augusto Montenegro, 4300 – Parque Verde

10h às 22h

Entrada Gratuita