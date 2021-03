Duelo principal do UFC Vegas 21 termina sem resultado após dedada no olho; brasileiros vencem

Uma dedada de Leon Edwards no olho direito de Belal Muhammad deu um fim anticlímax à luta principal do UFC Vegas 21, realizado neste sábado (13), em Las Vegas (EUA). Com o golpe no segundo round, o duelo foi declarado “No Contest” (sem resultado). Mais cedo, o combate entre Eryk Anders e Darren Stewart também terminou sem resultado após Anders acertar uma joelhada ilegal na cabeça de Darren e seminocauteá-lo.

No co-main event, pela divisão meio-pesado, Ryan Spann precisou de pouco mais de um minuto para superar Misha Cirkunov por nocaute técnico. Já o Brasil, representado por três atletas, saiu da edição com dois triunfos e um revés. De volta ao UFC após deixar a franquia em 2018, o peso-mosca Matheus Nicolau venceu Manel Kape por decisão dividida, enquanto Rani Yahya finalizou Ray Rodriguez com um justo katagatame. A estreante Glorinha de Paula, por sua vez, acabou derrotada pela americana Jinh Yu Frey.

Dedada no olho encerra luta principalBastante importante para o futuro da categoria dos meio-médios, a luta principal do UFC Vegas 21 colocou frente a frente Leon Edwards, terceiro no ranking da divisão, e Belal Muhammad, o 13º. Ambos chegaram para o combate embalados por uma boa sequência de resultados positivos, entretanto, o que tinha tudo para ser uma grande disputa terminou de forma inesperada após o inglês acertar uma dedada no olho de Belal que, sem condições de voltar, chegou a chorar no octógono. O duelo foi declarado “No Contest” (sem resultado).

Volta de Nicolau tem vitória apertadaMatheus Nicolau optou por trocar apenas o necessário contra Manel Kape no primeiro assalto. Nas duas chances que teve, o brasileiro – melhor – levou a luta ao chão e até ensaiou uma guilhotina, sem sucesso.

Já no segundo round a tática de Nicolau não surtiu efeito e, durante cinco minutos de trocação, Kape – que é ex-campeão do RIZIN FF – mostrou superioridade. Com o placar em 1 a 1, o terceiro e último assalto teve caráter decisivo e foi marcado pelo equilíbrio. No fim, por decisão dividida dos jurados, Matheus retornou ao Ultimate após quase três anos com uma vitória e somou seu terceiro triunfo consecutivo no MMA.

Rani Yahya finaliza e volta a vencerNa especialidade da casa, Rani Yahya trocou brevemente com Ray Rodriguez até anotar a queda. Por cima na meia-guarda, o peso-galo brasileiro foi trabalhando com calma, mas não conseguiu evoluir na posição.

No começo do segundo round, nova queda de Yahya. Dessa vez, porém, o lutador ajustou a pegada e, com um bonito katagatame, despachou Rodriguez. Aos 36 anos, o brasileiro retorna ao caminho das vitórias após empatar com Enrique Barzola, em março do ano passado. De quebra, o faixa-preta de Jiu-Jitsu ainda ingressou no Top 5 dos atletas com mais finalizações na história do Ultimata (11). No MMA, são 21 finalizações.

Glorinha perde em sua estreia no UFCLogo no início da luta, Jinh Yu Frey conseguiu a queda e passou a trabalhar por cima de Glorinha de Paula. Com uma boa defesa, a brasileira – que fez sua estreia no UFC – resistiu às investidas da adversária, mas pouco atacou. No segundo round, o duelo se desenrolou em pé, porém sem efetividade.

No terceiro e último assalto, a peso-palha americana precisou de poucos segundos para, novamente, levar o combate para o solo. Glorinha até tentou encaixar um katagatame, mas ao perder o ajuste, viu Frey tomar suas costas e sustentar a posição com bastante segurança para vencer por decisão unânime.

Outros destaques do card em VegasAlém dos duelos já citados, outros que merecem destaque foram os triunfos de Dan Ige, Davey Grant, Charles Jourdain e Matthew Semelsberger, todos por nocaute. Ige e Semelsberger, inclusive, venceram Gavin Tucker e Jason Witt em 22 e 16 segundos, respectivamente.

RESULTADOS COMPLETOS:

UFC Vegas 21UFC Apex, em Las Vegas (EUA)Sábado, 13 de março de 2021

Card principalLeon Edwards x Belal Muhammad terminou em No Contest (sem resultado)Ryan Spann derrotou Misha Cirkunov por nocaute técnico no 1RDan Ige derrotou Gavin Tucker por nocaute no 1RDavey Grant derrotou Jonathan Martinez por nocaute no 2RMatheus Nicolau derrotou Manel Kape por decisão dividida dos juradosEryk Anders x Darren Stewart terminou em No Contest (sem resultado)

Card preliminarAngela Hill derrotou Ashley Yoder por decisão unânime dos juradosCharles Jourdain derrotou Marcelo Rojo por nocaute técnico no 3RRani Yahya finalizou Ray Rodriguez com um katagatame no 2RNasrat Haqparast derrotou Rafa Garcia por decisão unânime dos juradosJJ Aldrich derrotou Cortney Casey por decisão dividida dos juradosJinh Yu Frey derrotou Glorinha de Paula por decisão unânime dos juradosMatthew Semelsberger derrotou Jason Witt por nocaute no 1R