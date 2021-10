Duelo entre Paysandu e Castanhal será o nono entre clubes paraenses na Copa Verde

O encontro de dois clubes paraenses na Copa Verde tem se tornado algo rotineiro nos últimos anos. Desde quando a competição foi criada, em 2014, times paraenses se enfrentaram em oito oportunidades. O próximo desafio entre duas equipes do estado será Paysandu e Castanhal, pelas quartas de final da competição deste ano.

Clubes paraenses se enfrentaram em quase todas as edições da Copa Verde. A única exceção ocorreu em 2018. Naquela ocasião, apenas dois times do estado disputavam a competição - Remo e Paysandu. O Leão, no entanto, foi eliminado nas oitavas de final para o Manaus. Já o Papão se sagrou o grande vencedor da Copa Verde.

O confronto entre paraenses que mais se repetiu foi o clássico Re-Pa. Devido ao regulamento da competição, todos os encontros ocorreram em disputas de semifinais. A última vez que as equipes duelaram pela Copa Verde foi em 2019, com vitória do Paysandu no placar agregado.

Veja a lista de duelos entre paraenses na Copa Verde

Remo x Paragominas - oitavas de final - Copa Verde 2014

Paysandu x Remo - semifinal - Copa Verde 2014

Remo x Paysandu - semifinal - Copa Verde 2015

Paysandu x Remo - semifinal - Copa Verde 2016

Paysandu x Águia de Marabá - quartas de final - Copa Verde 2017

Paysandu x Bragantino - quartas de final - Copa Verde 2019

Paysandu x Remo - semifinal - Copa Verde 2019

Remo x Independente - quartas de final - Copa Verde 2020