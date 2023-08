Dudu sofre lesão grave no joelho e não joga mais pelo Palmeiras em 2023; vídeo

O atacante Dudu está fora dos gramados pelo restante da temporada. Na manhã desta segunda-feira (28), o atleta passou por exames e recebeu o diagnóstico de uma lesão no menisco e da ruptura do ligamento cruzado anterior. O camisa 7 deve passar por procedimento cirúrgico nas próximas semanas e logo após iniciar a recuperação, ainda sem prazo estimado.

Dudu saiu de campo aos 37 minutos do primeiro tempo da partida contra o Vasco, pela 21ª rodada do Brasileirão. O atacante se machucou sozinho e foi atendido ali mesmo no gramado. Aparentemente recuperado, o atleta ainda voltou a campo, mas acabou substituído por Breno Lopes. Na saída para os vestiários, o jogador ainda recebeu o abraço do técnico Abel Ferreira.

Pelo Verdão, em 2023, Dudu tem 42 jogos anotados, pouco mais de 3.300 minutos em campo, que resultaram em três gols e sete assistências

Substituto

No elenco palmeirense não há muitas opções para a vaga de Dudu. Uma das possibilidades, que inclusive Abel vem optando, é pela entrada de Jhon Jhon, promovido recentemente ao elenco profissional, como principal alternativa. Além dele, correm por fora Breno Lopes, Kevin, Endrick e Luís Guilherme, para exercer a função do camisa 7. Outra opção seria o deslocamento do atacante Rony, para atuar mais aberto, ou mesmo improvisar Mayke no setor.

Nota do Palmeiras

O atacante Dudu sofreu uma torção no joelho direito na partida contra o Vasco, neste domingo (27). O camisa 7 foi submetido a exames nesta segunda-feira (28) e teve constatadas ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco. Ele iniciará a recuperação com sessões de fisioterapia e será operado nas próximas semanas. Muita força, Baixola! Estamos juntos!