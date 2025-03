Dorival Júnior é demitido da Seleção Brasileira

Dorival Júnior não é mais o técnico da Seleção Brasileira. A decisão foi oficializada nesta sexta-feira pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após uma reunião na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Com isso, também deixam seus cargos os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, além do preparador físico Celso Resende.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, comunicou a demissão em um pronunciamento à imprensa, sem abrir espaço para perguntas. No site oficial da entidade, um comunicado confirmou a saída do treinador e manifestou agradecimento pelo trabalho desempenhado:

"A Confederação Brasileira de Futebol informa que Dorival Júnior não é mais o técnico da Seleção Brasileira. A direção agradece ao profissional e deseja sucesso na continuidade de sua carreira. A partir de agora, a CBF trabalhará na busca de um novo comandante".

VEJA MAIS

Apesar das mudanças na comissão técnica, o diretor de seleções, Rodrigo Caetano, o auxiliar Juan e o gerente de seleções, Cícero Souza, permanecem em seus respectivos cargos na entidade.

Ednaldo Rodrigues afirmou que a procura por um substituto começa a partir deste momento, negando que já houvesse negociações em andamento:

"Conforme disse na terça-feira, após o jogo, nos reunimos com Dorival Júnior e Rodrigo Caetano, e a CBF decidiu encerrar este ciclo. Somos gratos pelo trabalho realizado e desejamos êxito em sua trajetória. Agora iniciaremos a busca por um novo treinador. Não houve qualquer contato prévio com outros profissionais. Somente a partir de agora é que essa busca terá início".

Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid, segue como o nome preferido de Ednaldo Rodrigues para comandar a Seleção. No entanto, a negociação é complexa, pois o italiano só poderia deixar o clube espanhol após a disputa do Mundial de Clubes, entre junho e julho. Diante desse cenário, Jorge Jesus, do Al-Hilal, desponta como uma opção viável, uma vez que estaria disposto a deixar a equipe saudita antes dessa competição.

A pressão sobre Dorival Júnior já vinha crescendo desde o ano passado, impulsionada por desempenhos irregulares e resultados insatisfatórios. A derrota por 4 a 1 para a Argentina, na última terça-feira, foi determinante para a decisão da CBF de encerrar sua passagem pelo comando da equipe.