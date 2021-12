Dodô confessa que clube brasileiro faltou na carreira: 'Vai dar polêmica'

O 'artilheiro dos gols bonitos', Dodô, confessou que gostaria de ter atuado pelo Corinthians. No 'Resenha ESPN', o ex-jogador, que defendeu todos os outros rivais de São Paulo, disse que as tratativas com o Timão 'nunca deram certo'.

"Eu tive a oportunidade e não fui, né. Ah, eu sei que vai dar polêmica… Mas é a do Corinthians. Sabe por quê? Porque eu tive algumas vezes para vir para o Corinthians e nunca deu certo", lamentou.

Além dos clubes paulistas, Dodô também teve passagem pelo Botafogo, Fluminense e Vasco. No alvinegro carioca, o atacante viveu sua melhor fase, marcando 90 gols durante o período no clube, com direito a título carioca de 2006.