Diretor do River Plate está perto de reforçar o Internacional

O setor diretivo do Internacional parece estar prestes a ser reforçado com um nome vindo da Argentina que exerceu um importante trabalho nos últimos seis anos no River Plate junto com Marcelo Gallardo: o CEO Gustavo Grossi.

Segundo informações de diversos veículos, o dirigente está verbalmente acertado com os dirigentes do Colorado, restando apenas firmar oficialmente o vínculo para que Grossi comece trabalho que será voltado para as categorias de base do Inter.

Desde 2015 no clube argentino, Gustavo Grossi é visto como um grande especialista na captação de talentos especialmente com análises feitas de abrangência em toda a América do Sul. Algo que, aliás, "casa" com os métodos recentemente adotados pelo Internacional na sua busca por valores e que rendeu a chegada, por exemplo, do meia Sarrafiore.

Para chegar a um acerto com Grossi, o Inter teria, inclusive, enfrentado uma forte concorrência até mesmo dentro do futebol brasileiro. De acordo com relato do jornalista Jorge Nicola, Athletico e Flamengo teriam sido os outros clubes que estudaram a contratação sendo que, no caso do Furacão, uma proposta oficial teria sido apresentada.