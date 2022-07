Dinamarca x Noruega: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (29/6) em amistoso internacional feminino

As seleções Dinamarca x Noruega entram em campo às 13h (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (29/06), para disputar um jogo amistoso feminino. A partida ocorre no Estádio Påskbergsvallen, em Varberg, Suécia. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Dinamarca x Noruega ao vivo?

A partida Dinamarca x Noruega pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 4 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como Dinamarca x Noruega chegam para o jogo?

Dinamarca vem de duas vitórias seguidas por 2 a 1, sendo uma contra a Áustria e outra contra o Brasil. Nas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo feminina, a seleção se classificou ainda na fase de grupos, após liderar o Grupo E e vencer todas as partidas que jogou. Nesta competição, o time marcou 35 gols e sofreu apenas 1.

Já a Noruega vem de uma vitória de 2 a 0 sobre a Nova Zelândia. Nas eliminatórias europeias, o time se classificou na fase de grupos ao liderar o Grupo F com 7 vitórias, 1 empate, 41 gols marcados e apenas 2 gols sofridos.

Ficha técnica - Dinamarca x Noruega

Amistosos Femininos

Local: Estádio Påskbergsvallen, em Varberg, Suécia

Data/horário: 29 de junho de 2022, às 13h