Diego Costa não renova com o Botafogo para 2024

O atacante Diego Costa, reserva imediato de Tiquinho Soares, não seguirá no Botafogo para 2024. A decisão foi tomada pelos dirigentes, que ainda cogitavam a manutenção de contrato que se encerrou no dia 31 de dezembro.

No entanto, a situação ficou insustentável devido às exigências feitas pelo jogador logo após o fim da temporada, além de questões pessoais. Para o ataque, o Botafogo tem Tiquinho Soares e apenas jovens para a posição.

Embora esteja fazendo a pré-temporada até a próxima segunda-feira, o Botafogo já busca novas peças para suprir as lacunas do elenco. O goleiro John, os zagueiros Lucas Halter e Barboza, e o atacante Jeffinho já foram oficializados.

A prioridade da diretoria é ir atrás de um lateral-direito, posição escassa no time no início da temporada. Rafael está se recuperando de lesão e Mateo Ponte está com o Uruguai no Pré-Olímpico. Além disso, a chegada de Savarino está nos trâmites finais.