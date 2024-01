Botafogo se despede de sete jogadores no início de 2024; veja a lista

O ano novo traz mudanças significativas para o Botafogo, com sete jogadores se despedindo do Alvinegro na virada de 2024. As saídas, seja por término de contrato ou transferência para outros clubes, marcam o início de uma reformulação no elenco.

Os jogadores que deixam o clube são:

Adryelson (vendido ao Lyon)

Lucas Perri (vendido ao Lyon)

Gabriel Pires (clube não exercerá opção de compra)

Leonel Di Plácido (clube não exercerá opção de compra)

Lucas Fernandes (clube não exercerá opção de compra)

Luís Henrique (clube não exercerá opção de compra)

Diego Costa (conversas para renovação estão complicadas)

Entre os listados, Diego Costa é o que apresenta maior chance de retornar ao clube no início do ano, apesar das negociações complicadas devido às exigências feitas pelo jogador.

Adryelson e Lucas Perri foram transferidos para o Lyon, clube francês vinculado à Eagle Football, rede multiclubes à qual o Botafogo está associado. A dupla não se apresentará na pré-temporada e é esperada para integrar as atividades do clube francês ao longo da temporada.

Para Di Plácido, Lucas Fernandes e Luís Henrique, a diretoria considerou que o custo-benefício não era favorável e optou por não exercer as opções de compra, resultando em uma economia de R$ 73,8 milhões para o Alvinegro.

O caso de Gabriel Pires é peculiar. O Benfica concordou com um novo empréstimo, mas o meio-campista não permanecerá, pois o diretor John Textor busca meio-campistas com um perfil mais dinâmico para a temporada de 2024.

Quanto às chegadas, o Botafogo está próximo de confirmar as contratações de Jeffinho, Lucas Halter e Alexander Barboza. Os três jogadores, um atacante e dois zagueiros, são esperados para assinar contrato na primeira semana do ano, após acertos de valores e documentação.

Jefferson Savarino, ex-Atlético-MG, está em conversas avançadas. O Botafogo já acertou os valores da compra com o Real Salt Lake, dos Estados Unidos, e agora está discutindo os últimos detalhes salariais com o venezuelano. A diretoria ainda busca um goleiro, um lateral-direito e um meio-campista para reforçar a equipe no início de 2024.