Diego Alves parabeniza Hugo Souza por pênalti defendido pelo Flamengo: 'Primeiro de muitos!'

Diego Alves mostrou orgulho com a noite de brilho de Hugo Souza nesta quarta-feira. O jovem criado no Ninho do Urubu iniciou entre os titulares no jogo contra o Athletico-PR, vencido pelo Flamengo por 1 a 0 e válido pela ida das oitavas de final do Copa do Brasil.

De volta de lesão, Diego Alves foi relacionado por Domènec Torrent, mas ficou no banco de reservas da partida realizada na Arena da Baixada. Hugo, além de defesas difíceis, chegou a pegar um pênalti na reta final da peleja. Nas redes sociais, Alves postou o seguinte recado à promessa:

- Parabéns pelo primeiro pênalti defendido no profissional. O primeiro de muitos! - disse o arqueiro de 35 anos.

Parabéns pelo primeiro pênalti defendido no profissional. O primeiro de muitos! #vamosflamengo @Hugo99_ pic.twitter.com/Apyi6vW6CJ — Diego Alves (@diegoalvesgol) October 29, 2020

- Obrigado, referência, a balançada eu aprendi te vendo pegar pênalti (risadas virtuais). Estamos juntos, seguimos por mais! - respondeu Hugo, por cima.

O Flamengo está perto de anunciar um novo acordo válido por dois anos com Diego Alves, que está com 35 anos e chegou ao clube em 2017. Já Hugo, por sua vez, conversa com a diretoria para estender o seu vínculo pelo mesmo período - hoje, o jovem tem contrato até 2023.