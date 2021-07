Diante do Cruzeiro, Coritiba tenta a sexta vitória seguida na Série B

Vice-líder da Série B, o Coritiba volta a campo nesta terça-feira e o adversário é o Cruzeiro, outro gigante do futebol nacional, que briga para voltar à elite do Brasileirão.

No Mineirão, o time de Gustavo Morínigo e companhia terá a missão de manter a Raposa longe do G-4 e dar sequência a invencibilidade do Coxa na temporada.

Desde a derrota para o Flamengo, que culminou com a queda na Copa do Brasil, o Coritiba emplacou uma série de vitórias e alcançou o melhor momento do ano.

No total, são cinco vitórias consecutivas (Vila Nova, Vitória, Guarani, Confiança e Remo). O desempenho fez o time saltar para 19 pontos na classificação, dois a menos que o líder Náutico.