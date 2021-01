Dia do Treinador: técnicos da dupla Re-Pa estão marcados na história dos clubes por diferentes razões

Xingados, abraçados, demitidos, pressionados. Uma das profissões mais ingratas do futebol tem o seu trabalho comemorado neste 14 de janeiro: o dia do treinador. E nos dois maiores clubes paraense, os técnicos de ambos já estão marcados na história da dupla Re-Pa, mas por diferentes razões.

Bonamigo

Após a campanha de destaque na Copa João Havelange de 2000, em que conseguiu o acesso à Série A - tirada por um imbróglio -, Paulo Bonamigo já era um dos nomes lembrados no clube azulino. No entanto, nesta temporada o comandante retornou para recolocar o Leão na Série B depois de 13 anos.

Em sua volta, Bonamigo trouxe consigo seu estilo sereno de trabalhar. Além disso, fez o torcedor remista se identificar com o time novamente, seja com a aposta na base ou em jogadores experientes. Como resultado, alcançou até aqui nove vitórias, quatro empates, apenas três derrotas e o objetivo do acesso.

Brigatti

Na contramão, está o técnico João Brigatti no Paysandu. Independente de ser a razão para a sua volta à Curuzu, a verdade é que o treinador tem a chance de fazer esquecer a polêmica em que se envolveu com o presidente bicolor Ricardo Gluck Paul.

Dono de um estilo mais enérgico, é inegável que Brigatti foi responsável por uma evolução do time. Entretanto, apesar de somar seis vitórias, três empates e duas derrotas (ambas para o Remo) o técnico está diante do seu maior desafio - responsabilidade que se tornou maior com o acesso do rival: levar o Papão de volta à Série B.

O lado positivo para João Brigatti é que o Paysandu depende apenas de si na partida de sábado (16), às 17h, contra o Ypiranga-RS, no Colosso da Lagoa. Uma vitória e o Bicola retorna à Segundona. Em caso de empate, o Papão precisará de um tropeço do Londrina-PR, contra o Remo de Paulo Bonamigo, no Mangueirão - no mesmo dia e horário. Se perder, o Paysandu dá adeus ao acesso.