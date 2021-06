Destaque na golada do Castanhal, meia aparece na seleção da rodada da Série D.

O meia William Fazendinha do Castanhal destaque do Japiim na goleada de 4 a 1 sobre o Galvez- AC, no domingo (6) na estreia aurinegra no Brasileiro da Série D figura na seleção da primeira rodada do campeonato.

Fazendinha criou, armou jogadas, além de marcar o segundo gol castanhalense de cabeça, no começo do tempo,na virada do Castanhal.

O Japiim é líder do grupo A1 com 3 pontos e agora se prepara para o duelo com o Penarol, do Amazonas, que também estreou vencendo, mas na tabela ocupa o terceiro lugar.

O jogo com os barés será no domingo (13), às 16h, no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara.