Desde a sua volta, Abel Braga ainda não ganhou no Beira-Rio

No dia 10 de novembro, o Internacional anunciou a volta de Abel Braga. Sem técnico após a saída de Coudet, a diretoria apostou no passado glorioso do treinador para manter o time vivo nas disputas do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

No contexto geral a ideia tem sido um fracasso. O Colorado despencou no rendimento, se distanciou da briga pelo título nacional, caiu fora da Copa do Brasil e flerta com a eliminação na Libertadores.

Além disso, existe um problema ainda pior sob o comando da nova comissão técnica. Nos três jogos dentro do Beira-Rio, a equipe não conseguiu nenhuma vitória.

Na Copa do Brasil, diante do América-MG, o Colorado não conseguiu se impor e foi superado por 1 a 0. Na Libertadores, o time também foi superado pelo Boca Juniors. Até mesmo no Brasileiro o mando de campo não surtiu efeito. Depois de abrir vantagem contra o Flu, o Inter levou a virada e saiu derrotado.

O próximo jogo do Internacional no Beira-Rio acontece apenas no dia 12 de dezembro, quando recebe o Botafogo.