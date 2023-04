Dérbi no altar: palmeirense convida Abel Ferreira para casamento com noiva corinthiana; veja

O que o futebol uniu ninguém separa, diz o ditado popular que reflete bem a paixão entre o casal Erick de Barros e Evilym Oliveira. Os dois são torcedores fervorosos de tradicionais rivais do futebol paulista. De um lado o noivo, aficionado pelo Palmeiras, e do outro Evilym, que não esquece do Corinthians nem por um minuto. O resultado da diferença de times acabou unindo ainda mais o casal, que resolveu trocar alianças e pode ter um convidado muito especial presente à cerimônia do enlace.

Erick e Evilym ficaram conhecidos na internet depois que o palmeirense entregou o convite do casamento para ninguém menos que o técnico do time, Abel Ferreira. O fato aconteceu durante a final do Campeonato Paulista e imediatamente viralizou nas redes sociais. Mesmo torcendo para o rival, a noiva apoiou o companheiro na saga, desde o dia da partida, como na mobilização pelas redes sociais, por onde ela enviou várias mensagens ao treinador, via direct do Instagram.

A cerimônia será no mesmo dia da partida entre Vasco e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, Abel foi expulso e não estará presente na partida, o que fez o movimento em prol da ida ao casamento aumentar bastante nas redes. "Entrei no campo e entreguei o convite de casamento para o Abel. Ele olhou um pouco bobo, por não ser algo habitual, que aconteça no dia a dia. Primeiramente, ele disse que não, que era um momento sério, e eu expliquei que era significativo para mim, uma representação. Aí ele aceitou", disse Erick.

O desejo de ter o técnico na sua festa de casamento já era antigo e foi alvo de muitas piadas entre os amigos, chegando a ganhar um bolo de aniversário com fotos do português. Do outro lado, os amigos de Evilym insistiam que ela seria "trocada", caso o treinador comparecesse ao casamento.

VEJA MAIS



Mesmo assim, Erick colocou o convite na mochila e foi ao estádio na expectativa de entregá-lo ao dono, enquanto a noiva acompanhou tudo à distância, torcendo pelo sucesso da empreitada. "Independentemente do time, eu fico feliz. Esse é o único palmeirense no mundo que eu fico feliz por coisas do Palmeiras. De resto, um palmeirense triste é um corinthiano feliz", brinca a jovem, que resolveu não responder à altura, embora tenha sido incentivada pelos amigos.

"As pessoas que estarão no casamento falaram para chamar o Cássio, e a galera do vídeo que viralizou ficava: 'agora você tem que chamar o Cássio, o [Fernando] Lázaro'. O pessoal começou a criar essa rivalidade", respondeu Evilym, um pouco antes da demissão do técnico Fernando Lázaro. Agora, se quiser contar com a presença do técnico corintiano, ela terá que enviar o convite a Cuca, anunciado nesta quinta-feira (20).