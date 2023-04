Minutos depois de demitir Fernando Lázaro, Corinthians anuncia Cuca, ex-Remo, como novo técnico

O Corinthians não perdeu tempo e já anunciou um novo treinador. Minutos depois de ter demitido Fernando Lázaro, o Timão anunciou Cuca como novo técnico. A informação foi divulgada nas redes sociais do clube paulista.

Esta é a primeira passagem do treinador no Corinthians, que é multicampeão no futebol brasileiro. Na carreira, Cuca tem cinco títulos estaduais, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil e uma Copa Libertadores. Os trabalhos de maior destaque do técnico foram a frente do Atlético Mineiro e do Palmeiras, maior rival do Corinthians.

O último clube que Cuca dirigiu, inclusive, foi o Galo. Depois de ter sido campeão brasileiro e da Copa do Brasil com a equipe em 2021, o técnico não renovou o contrato com o clube mineiro ao final da temporada e voltou só no segundo semestre de 2022. Na ocasião, Cuca ajudou a classificar o Galo para a Copa Libertadores.

Cuca e o Remo

Cuca em Belém, no Baenão, quando enfrentou o Remo pela Copa do Brasil de 2021 (Pedro Souza / Atlético-MG)

O novo técnico do Corinthians também fez história com o Remo, próximo adversário do Timão na Copa do Brasil. Na década de 90, quando era jogador, Cuca atuou pelo Leão Azul. Em 2001, já como técnico, o paranaense dirigiu a equipe azulina na Série B do Brasileirão.

Em 2021, o treinador reencontrou o Leão Azul, também pela Copa do Brasil. Na ocaisão, ele treinava o Atlético Mineiro e enfrentou o Remo pela terceira fase da competição. O Galo venceu as duas partidas - em Belém e em BH - e se classificou às oitavas de final.