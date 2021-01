Depois do Remo, Brusque é o segundo a conseguir o acesso para a Série B de 2021

Depois do Clube do Remo, pelo grupo D, foi a vez do Brusque-SC conseguir o acesso para a Série B de 2021, desta vez pelo grupo C da Terceirona do Campeonato Brasileiro. A confirmação na Série B de 2021 veio com a vitória do time catarinense em cima do Ituano por 4 a 2, na noite desta segunda-feira (11), no Augusto Bauer, em Santa Catarina, na partida que encerrou a penúltima rodada da competição.

Com a vitória, o Brusque é líder do grupo C, com nove pontos. Ele pode ser ultrapassado apenas pelo Vila Nova, que é o segundo colocado, com sete pontos. O Santa Cruz e Ituano estão com cinco pontos. O tricolor pernambucano tem vantagem no saldo de gols e fica na terceira posição. Ituano está em quarto.

Na última rodada da competição, o Brusque enfrenta o Santa Cruz, no Arruda, em Recife (PE). O time pernambucano precisa vencer o time catarinense e torcer por outras combinações no grupo C para conseguir a segunda vaga. O Quadricolor vai atrás da vitória para disputar a final da competição.

A outra partida será entre Ituano e Vila Nova, no Novelli Júnior, no interior de São Paulo. O Galo de Itu precisa vencer e secar o Santa Cruz. Para o Vila, basta vencer. Se empatar, precisa torcer para o pernambucano não vencer. Todos os jogos serão às 18 horas de domingo (17).

O Brusque subiu para a segunda divisão do Brasileiro após 32 anos. Mas a história não para por aí. Em 2019, o Brusque conseguiu o acesso para a Série C e foi campeão da Série D. Agora, mais de um ano depois, está na Série B.

JOGO

O jogo foi bem disputado Augusto Bauer, em Brusque (SC). Brusque e Ituano fizeram, principalmente no primeiro tempo, uma partida digna de quem desejava uma vaga na Série B de 2021. Foi o Quadricolor que abriu o placar, aos quatro minutos, com Marco Antônio. Nem deu muito tempo de comemorar. Aos sete minutos, o Ituano deixou tudo igual com Gabriel Taliari .

Os times continuaram atentos e queriam o desempaten. O Quadricolor voltou a ter vantagem. Aos 12 minutos, Thiago Alagoano marcou um golaço. O camisa 10 recebeu passe de Garcez, ficou sozinho com Pegorari, driblou o goleiro e marcou.

O Galo de Itu empatou novamente, aos 22 minutos do primeiro tempo, com Fillipe Soutto. Ele soltou uma pancada na cobrança da falta e mandou a bola no canto esquerdo do gol.

Segundo tempo

O ritmo se manteve elevado no segundo tempo, mas foi Brusque carimbou o acesso para a Série B. Aos quatro minutos, Thiago Alagoano recebe a bola, ajeita para Garcez, que manda para o meio e bate com força, cruzado, no canto esquerdo para colocar o Quadricolor na frente novamente.

O gol do acesso veio com Ianson. Em cobrança de falta, Zé Mateus mandou para dentro da área do Ituano. O zagueiro ganhou no alto e depois no chão, para mandar de bico para o gol e garantir o Quadricolor na Série B.