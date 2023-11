Depois de final no Maracanã, Buenos Aires é favorita para receber decisão da Libertadores de 2024

Depois do Rio de Janeiro sediar a final da Copa Libertadores de 2023, a Conmebol, entidade que organiza o torneio, já pensa em qual será o palco da decisão do ano que vem. Por enquanto, a grande favorita a receber o jogo mais importante do continente é cidade de Buenos Aires, capital da Argentina.

Por quanto, esta foi a única candidatura apresentada à Conmebol. A entidade só deve tomar a decisão sobre o palco da finalíssima de 2024 em março.

A tendência é que a final da Libertadores do próximo ano seja no estádio Mas Monumental, do River Plate. O local foi recentemente reformado e conta com 83 mil lugares. O estádio é o maior da América do Sul.

No entanto, o Monumental ainda deve enfrentar uma concorrência interna. Há em Buenos Aires diversos outros estádios capazes de abrigar a decisão, caso times com torcidas menores se classifiquem.