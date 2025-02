Democrata x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12) pelo Campeonato Mineiro

Democrata x Cruzeiro disputam hoje, quarta-feira (12/02), a 8° rodada do Campeonato Mineiro. O jogo ocorrerá às 19h45 (horário de Brasília), no Estádio Joaquim Henrique Nogueira, em Sete Lagoas (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Democrata-MG x Cruzeiro ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Democrata está na lanterna do Grupo B do Mineirão com 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 6 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já o Cruzeiro lidera o Grupo C da competição e soma 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 10 gols marcados e 7 gols sofridos.

Democrata MG x Cruzeiro: prováveis escalações

Democrata: Thulio; Lucas Lima, Donato, Lula, Wender; Murilo, Caetano, Gutinho; Luann, Wallace Fernandes e Luanderson. Técnico: Wladimir Araújo.

Cruzeiro: Cássio; William (Fagner), Jonathan, Villalba e Kaiki (Marlon); Walace, Lucas Silva, Eduardo (Marquinhos) e Matheus Pereira; Dudu e Bolasie. Técnico: Leonardo Jardim.

FICHA TÉCNICA

Democrata (MG) x Cruzeiro

Campeonato Mineiro

Local: Estádio Joaquim Henrique Nogueira, em Sete Lagoas (MG)

Data/Horário: 12 de fevereiro de 2025, 19h45