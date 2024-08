Quartas de final da Copa do Brasil 2024 têm jogos definidos; veja os confrontos

Nesta terça-feira (20), os torcedores conheceram os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2024. A competição conta com Athletico-PR, Bahia-BA, Corinthians-SP, Flamengo-RJ, Juventude-RS, São Paulo-SP e Vasco da Gama-RJ na briga pela taça.

Os jogos são no formato de ida e volta e as primeiras partidas serão disputadas a partir da próxima semana. Já os jogos de volta serão disputados no dia 12 de setembro. Além dos confrontos, foram definidos mando de campo e o chaveamento até a grande final.

Veja os jogos

Vasco da Gama-RJ x Athletico-PR

São Paulo-SP x Atlético-MG

Bahia-BA x Flamengo-RJ

Juventude-RS x Corinthians-SP

Os clubes que estão à direita na lista irão decidir a classificação jogando em casa. Quem passar do jogo entre Vasco x Atlético-PR terá pela frente o vencedor de Atlético-MG x São Paulo. Já do outro lado da chave, quem avançar de Flamengo x Bahia, pega o vencedor de Corinthians x Juventude-RS.