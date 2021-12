Dedé realiza exames médicos no Botafogo; se aprovado, deve assinar com o clube para 2022

Dedé pode ser o novo reforço do Botafogo. O zagueiro, que teve o Cruzeiro como seu último clube em 2019, realizou exames médicos no Estádio Nilton Santos na tarde desta terça-feira e, se aprovado, deve assinar contrato com o Alvinegro para a temporada 2022.

Se tudo der certo, Dedé assina um contrato de produtividade com o Alvinegro até o fim do Campeonato Carioca de 2022. Pelo histórico de lesões do atleta, o Botafogo quer respaldos quanto à condição física do defensor. O Estadual, portanto, servirá como um teste para o zagueiro. Se for bem dentro e fora de campo, o contrato prevê uma renovação automática para o Brasileirão.

O Botafogo entende o negócio como uma oportunidade de mercado. Apesar de outrora valorizado, Dedé chegaria com um salário bem abaixo até mesmo para a realidade do Botafogo.

Tudo vai depender do resultado dos exames. A bateria foi completa, visando resultados em várias escalas do corpo do zagueiro. A resposta deve aparecer até semana que vem.