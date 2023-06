De virada, São Paulo vence o Athletico-PR e encosta no G-4 do Brasileirão

São Paulo conquistou vitória de virada contra o Athletico-PR por 2 a 1, no Morumbi, e se aproximou do G4 do Campeonato Brasileiro. Vitor Roque abriu o placar para o Furacão, mas Gabriel Neves empatou ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Luciano garantiu a vitória para o Tricolor com um belo chute no ângulo, após jogada iniciada pelo goleiro Rafael.

Com esse resultado, o São Paulo alcança o quinto lugar na tabela, somando 18 pontos. O Athletico cai para a sexta posição, com 16 pontos. O Botafogo, líder do torneio, está na frente com 24 pontos e enfrentará o Cuiabá fora de casa na quinta-feira (22).

Esta partida foi a primeira do Athletico desde a saída do técnico Paulo Turra, demitido pela diretoria após a contratação de Felipão pelo Atlético-MG. O auxiliar Wesley Carvalho comandou a equipe e continuará no cargo até a contratação de um novo treinador.

O São Paulo jogará novamente no sábado, às 21h, contra o Cruzeiro, no Está dio Independência, em Belo Horizonte. O Athletico receberá o Corinthians no mesmo dia, às 16h, na Arena da Baixada, em Curitiba.