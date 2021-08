De olho na Segundinha, Pinheirense lança seus novos uniformes nesta sexta

O Pinheirense lança na noite de hoje (27), em sua Sede social em Icoaraci, seus novos uniformes para a disputa da Segundinha do Parazão. O General da Vila vai apresentar seus dois uniformes tradicionais e também das camisas da comissão técnica, que foram inspiradas nas belezas da Vila Sorriso e Icoaraci, além de lançamento de um selo em apoio à campanha contra o feminicídio, já que o clube é conhecido pelo apoio também ao futebol feminino, além de ter conquistado o título Brasileiro da Série B feminino em 2017.

O evento contará com a diretoria do Pinheirense, além de parceiros do clube, além dos atletas que já iniciaram a preparação para a Segundinha.cA última vez em que o General da Vila jogou a Série A do Campeonato Paraense foi em 2017.

A equipe do Pinheirense está no grupo B da Segundinha 2021, ao lado do Tiradentes, Sport real e Vila Rica.