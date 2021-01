De olho na Copa Verde e Parazão, Independente fecha com atacante ex-Remo

O Independente de Tucuruí, primeiro campeão paraense do interior, está reformulando seu elenco para a disputa da Copa Verde e do Parazão. O time trouxe o técnico Sinomar Naves e o atacante Cassiano, que teve passagem pelo Remo.

O jogador de 30 anos disputou o campeonato estadual e o Brasileiro da Série D pelo Rio Branco-AC. Foram 21 partidas com a camisa do Estrelão e quatro gols marcados. Na Série D Cassiano chegou a jogar contra o Galo Elétrico duas vezes. O jogador teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e já está inscrito pelo clube paraense.

Na temporada 2012 Cassiano disputou o Parazão pelo Clube do Remo. Foram nove partidas disputadas com a camisa azulina e apenas um gol marcado.