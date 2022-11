De olho na classificação antecipada, França encara a Dinamarca pela Copa do Mundo de 2022

Valendo a liderança do Grupo D da Copa do Mundo de 2022, França e Dinamarca, favoritos à classificação na chave, entram em campo neste sábado (26), às 13h (de Brasília). A partida, válida pela segunda rodada do Mundial, será disputada no estádio 974, em Doha, no Catar.

Depois da boa vitória sobre a Austrália por 4 a 1 na rodada de estreia, a França, atual campeã, pode confirmar a vaga às oitavas de final em caso de mais um triunfo. Para o confronto decisivo, o técnico Didier Deschamps terá um desfalque certo: o lateral Lucas Hernandez, que foi cortado após romper o ligamento cruzado anterior do joelho.

Do outro lado, a Dinamarca vem de empate sem gols com a Tunísia e busca a primeira vitória no Mundial para seguir sonhando com a vaga no mata-mata. Sem Delaney, fora da Copa por lesionar o joelho, Pierre-Emile Hojbjerg pode aparecer entre os titulares.

Ficha técnica:

França x Dinamarca

2ª rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2022

Data: 26 de novembro

Hora: 13h (de Brasília)

Local: Estádio 974, em Doha, no Catar

Arbitragem: Szymon Marciniak (POL)

Auxiliares: Pawel Sokolnicki (POL) e Tomasz Listkiewicz (POL).

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL).

França: Lloris; Pavard, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappé; Giroud. Técnico: Didier Deschamps

Dinamarca: Schmeichel; Andersen, Christensen, Kjaer; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Skov Olsen, Dolberg, Damsgaard. Técnico: Kasper Hjulmand