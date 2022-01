De Mbappé a Marcelo: veja a lista de craques que ficarão sem contrato em 2022

A primeira janela de transferências da temporada 2021/2022 começou agitada com as mudanças de clube dos supercraques Messi e Cristiano Ronaldo. Apesar disso, outros jogadores estão com contratos por terminar e podem mudar de equipe nos próximos seis meses.

Caso não tenham seus contratos renovados ou não sejam negociados na janela de janeiro (de 3 a 30), esses jogadores podem sair de graça em junho. Veja, por setores, quais atletas já podem assinar pré-contrato com outros clubes e mudar de casa em 2022:

Atacantes

Considerado um grande nome do futebol mundial, o francês Kylian Mbappé encabeça a lista. O cobiçado atacante do PSG tem contrato até 30 de junho com o time de Paris e sua transferência já surge como uma das principais da temporada. O Real Madrid é o maior interessado.

Os uruguaios Edinson Cavani e Luis Suárez também vivem a mesma situação de Mbappé, com contratos encerrando com Manchester United e Atlético de Madrid na mesma data. O Corinthians demonstrou interesse na contratação de ambos.

Outro jogador com contrato a se encerrar é Paulo Dybala. O atacante argentino da Juventus está livre no mercado ao final de junho.

A lista de atacantes que ficarão livres conta ainda com nomes como Lorenzo Insigne, Gareth Bale e Ousmane Dembelé.

Meias

Paul Pogba e Luka Modric encabeçam a relação, com contratos por encerrar com Manchester United e Real Madrid.

O argentino Angel Di Maria também pode mudar de clube, com vínculo a se encerrar com o PSG. Brozovic (Inter de Milão) e Isco (Real Madrid) também compõem a lista.

Defensores

O alemão Antonio Rudiger é um dos principais alvos da temporada. O defensor do Chelsea ficará livre ao fim do semestre e pode pintar no Real Madrid.

A lista de zagueiros ainda tem outros alemães: Niklas Sule (Bayern de Munique) e Mathias Ginter (Monchengladbach).

Além disso, depois de 16 temporadas no Real Madrid, o lateral Marcelo deve deixar o clube e times brasileiros estão interessados.