De La Cruz desembarca no Rio de Janeiro para jogar no Flamengo em 2024

Anunciada pelo Flamengo no dia 24 de dezembro, a contratação do uruguaio De La Cruz se concretizou, e o meio-campista desembarcou no Rio de Janeiro no início da tarde desta terça-feira (9).

Por meio do canal oficial do clube no YouTube, a "FlaTV", De La Cruz concedeu sua primeira entrevista no Brasil ainda no Aeroporto Internacional do Galeão. Expressando suas expectativas, o uruguaio afirmou estar muito contente com a oportunidade de integrar o Flamengo e destacou a importância do novo projeto de vida para ele e sua família.

Em suas palavras, De La Cruz revelou ter recebido outras propostas, mas a influência positiva de seus compatriotas uruguaios, Giorgian Arrascaeta e Guilherme Varela, que já fazem parte do elenco do Flamengo, foi decisiva.

"Falei com Giorgian e com Gui, me falaram tudo do clube. Creio que isso foi o pontapé final para tomar a decisão de vir."

A chegada do jogador, que veio direto do Uruguai em um voo fretado pelo clube, contou com a presença de aproximadamente 20 torcedores do Flamengo na área de desembarque. De La Cruz recebeu a camisa 12 em homenagem à torcida, mas ainda não foi definido o número que utilizará durante sua passagem pelo clube.

De La Cruz é, até o momento, o único reforço do Flamengo para a próxima temporada. O clube desembolsou US$ 16 milhões de dólares (R$ 77,7 milhões na cotação da época) ao River Plate (Argentina) para contar com os serviços jogador uruguaio. Com passagem destacada pelo clube argentino, De La Cruz disputou 211 jogos, marcou 36 gols e conquistou 10 títulos, incluindo a Conmebol Libertadores de 2018.