De contrato novo, paraense Yago Pikachu é apresentado no Fortaleza-CE

O lateral esquerdo paraense Yago Pikachu está de clube novo. O jogador, que teve seu contrato rescindido pelo Vasco, vai atuar no Fortaleza-CE em 2021. Pikachu já está na capital cearense e conheceu as instalações do Leão do Pici.

Yago Pikachu esteve no Centro de Excelência do Tricolor ao lado do presidente do Fortaleza, Marcelo Paz e também do diretor de futebol Alex Santiago. O atleta também foi apresentado ao elenco. Com o contrato assinado, Pikachu será integrado ao grupo ainda nesta semana, já que a intenção é prepara-lo para o clássico contra o Ceará, no próximo dia 20, pela Copa do Nordeste.

Aos 28 anos, Pikachu é cria das categorias de base do Paysandu e deixou o Papão em 2015 para atuar no Vasco, ficando no clube carioca até o final da temporada 2020, que resultou no rebaixamento da equipe. Precisando cortar gastos e remontar o elenco para a Série B de 2021, a diretoria do cruzlamtina decidiu romper com o jogador, que tinha contrato com o Gigante da Colina até o fim desta temporada.

Com a camisa do Vasco Pikachu conquistou o Campeonato Carioca de 2016, marcou 38 gols e foi o lateral que mais jogou com o manto cruzlamtino no atual século.