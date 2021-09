David Luiz aceita proposta e defenderá o Flamengo, publica jornalista italiano

Após semanas de negociações e especulações, o zagueiro David Luiz aceitou a oferta do Flamengo e assinará com o clube brasileiro até dezembro de 2022. Após o acordo verbal, diretoria e representantes agora trabalham para oficializar o acerto e pela assinatura do contrato. A informação é do jornalista italiano Fabrízio Romano, especialistas em transferências no futebol.

David Luiz tem 34 anos e está sem clube desde junho, quando seu contrato com o Arsenal foi encerrado. O zagueiro atuou no futebol europeu nas últimas 14 temporadas, com passagens de destaque pelo Benfica, Chelsea e PSG.

Nas últimas semanas, quando o Flamengo já havia sinalizado interesse em contratá-lo, o estafe de David Luiz aguardou uma oferta que agradasse ao jogador vindo da Europa, o que não aconteceu e o aproximou do Rubro-Negro.

Procurado pelo L! nesta sexta-feira, o departamento de futebol do Flamengo não confirmou o acerto com o zagueiro David Luiz. Esta tem sido a postura da direção nesta, e em outras, negociações. Há duas semanas, Marcos Braz chegou a dizer que não havia nenhum feito nenhum contato pelo zagueiro.