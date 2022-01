D'Alessandro está de volta ao Internacional

O Internacional anunciou na manhã deste sábado o retorno do meia argentino D'Alessandro, de 40 anos. Ele retorna ao Colorado para disputar o Gauchão. O contrato é de quatro meses e o salário inferior a R$ 100 mil mensais. As informações são do Zero Hora.

O Internacional usou as redes sociais para fazer o anúncio, publicando um vídeo do ídolo do clube.

"Estou aqui para anunciar que, em 2022, estaremos juntos outra vez. Estou voltando ao clube neste ano importante e espero ajudar da melhor maneira. E, claro, se Deus quiser, poder encerrar a minha trajetória como atleta vestindo o manto colorado ao lado de vocês. São quase 15 anos juntos, e gostaria de convocar todos os colorados para que me acompanhem a viver este momento tão especial junto comigo", disse o argentino, em vídeo divulgado no Twitter do clube.

O Colorado ainda relembrou a trajetória do D'Alessandro, que vai usar a camisa 10. Taison voltará a usar o número 7.

Ele deixou o Internacional em dezembro de 2020 e acertou com o Nacional-URU. Ano passado, pelo time Uruguaio, o meia foi reserva na maior parte do tempo e atuou em 30 jogos, com apenas um gol marcado.

Na equipe gaúcha, D'Ale soma 517 jogos, 95 gols e 113 assistências com a camisa colorado. Foram 13 títulos pelo Inter, entre eles uma Libertadores, uma Copa Sul-Americana, uma Recopa Sul-Americana e sete Campeonatos Gaúchos.