Cuiabá x Bragantino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/06) pelo Brasileirão

Cuiabá x Red Bull Bragantino disputam hoje, sábado (29/06), pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começará às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cuiabá x Bragantino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Cuiabá está com 12 pontos no Brasileirão e soma 3 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 13 gols marcados e 16 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já RB Bragantino acumula 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 16 gols marcados e 14 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas da competição.

Cuiabá x Bragantino: prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon (Bruno Alves), Alan Empereur, Ramon; Lucas Mineiro, Denilson, Max; Jonathan Cafú, Clayson, Isidro Pitta. Técnico: Petit.

Red Bull Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Helinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

FICHA TÉCNICA

Cuiabá x RB Bragantino

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 29 de junho de 2024, 18h30