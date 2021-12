'Cuca está na pole position para substituir Tite na Seleção Brasileira', diz Galvão Bueno

Campeão brasileiro pelo Atlético-MG, é hora de Cuca receber uma oportunidade na Seleção Brasileira? Bom, para o apresentador e narrador Galvão Bueno, o técnico do Galo merece voos maiores. No 'Bem, Amigos' de ontem, o treinador que conquistou a única Libertadores do clube mineiro, em 2013, foi o convidado do programa e ouviu elogios dos integrantes.

"Nas mais variadas situações de clubes financeiramente fortes ou não tão fortes assim, o trabalho do Cuca sempre apresenta resultados. O que me espanta é que dificilmente vemos o nome dele como candidato à Seleção Brasileira". começou o comentarista Paulo César Vasconcellos.

"Ele está na pole position agora. O normal será o Tite sair depois da Copa. E nesse momento, o Cuca está na pole position. Ele estava brigando com o Renato, mas acho que agora lidera a disputa", completou Galvão Bueno.

O Atlético-MG, comandado por Cuca, conquistou o Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira ao bater o Bahia, na casa do adversário, por 3 a 2, de virada. Com o título, o treinador entra para um seleto grupo de técnicos que já conquistaram a liga nacional masculina mais de uma vez. Cuca já foi campeão do Campeonato Brasileiro em 2016, quando treinava o Palmeiras, e agora ergue a taça com o Galo.