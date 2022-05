Crystal Palace x Manchester United: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (22/05) pela Premier League

As equipes Crystal Palace x Manchester United entram em campo às 12h (horário de Brasília) de hoje, domingo (22/05), para disputar a última rodada da Premier League. A partida acontece no Estádio Selhurst Park, em Londres. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Crystal Palace x Manchester United ao vivo?

A partida Crystal Palace x Manchester United pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 12h (horário de Brasília).

Como Crystal Palace x Manchester United chegam para o jogo?

Crystal Palace está no 13° lugar da Premier League e somou 10 vitórias, 15 empates, 12 derrotas, 49 gols marcados e 46 gols sofridos. Seus últimos 5 jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já United ocupa a 6° posição da competição e tem um total de 16 vitórias, 10 empates, 11 derrotas, 57 gols marcados e 56 gols sofridos. A equipe precisa vencer esta partida para eliminar os riscos de perder sua vaga na Liga Europa.

Prováveis escalações

Palace: Butland; Mitchell, Guéhi, Andersen e Clyne; Milivojevic, Gallagher e Eze; Zaha, Benteke e Ayew. Técnico: Patrick Vieira.

United: De Gea; Dalot, Varane, Maguire e Telles; Fred e McTominay; Elanga, Bruno Fernandes e Rashford; Cristiano Ronaldo. Técnico: Ralf Rangnick.

Ficha técnica - Crystal Palace x Manchester United

Premier League

Local: Estádio Selhurst Park, em Londres

Data/horário: 22 de maio de 2022, às 12h