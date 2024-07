Cruzeiro x Bragantino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (13/07) pelo Brasileirão

Cruzeiro x Red Bull Bragantino se enfrentam hoje, sábado (13/07), pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília),

no estádio Independência, em Minas Gerais. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cruzeiro x Red Bull Bragantino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Cruzeiro acumula 26 pontos, 8 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 21 gols marcados e 17 gols sofridos no Brasileirão. A Rapousa vem de uma vitória por 2 a 0 e briga para manter a invencibilidade em casa na competição. Atualmente, o clube está em 6º lugar no campeonato.

Já o Red Bull Bragantino soma 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 20 gols marcados e 18 gols sofridos. O Massa Bruta vem se recuperando no campeonato e venceu na última rodada por 3 a 1 e afunfou ainda mais o Atlético-GO na vice-lanterna da Série A. O clube está em 9º e vai brigar pela parte de cima da tabela.

Cruzeiro x Red Bull Bragantino​: prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Matheus Henrique), Ramiro, Matheus Pereira; Arthur Gomes, Barreal, Gabriel Veron. Técnico: Fernando Seabra .

Red Bull Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Luan Cândido, Juninho Capixaba; Raul (Jadsom), Lucas Evangelista, Lincoln; Vitinho, Helinho, Eduardo Sasha.. Técnico: Pedro Caixinha.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Red Bull Bragantino

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: estádio Independência, em Minas Gerais

Data/Horário: 13 de julho de 2024, 16h

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Heloá Canali.)