Cruzeiro goleia o Vasco e está de volta ao Brasileirão Série A após três temporadas

O Cruzeiro está de volta ao Campeonato Brasileiro da Série A. A Raposa goleou o Vasco por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (21), e conquistou o acesso com nada menos que sete rodadas de antecipação. Machado, Edu e Luvannor marcaram os gols da vitória do clube mineiro.

Agora, o Cruzeiro, que foi comprado por Ronaldo Fenômeno neste ano, tem 68 pontos em 31 partidas na Segundona. 23 a mais que o Londrina, primeiro time fora do G4. A Raposa também ruma a passos largos para o título do torneio, com 15 de vantagem para o Grêmio.

O Vasco, apesar da derrota, ainda está no G4, com 48 pontos. Porém, se o Londrina vencer a Ponte Preta na sexta-feira (23), às 21h30, no Estádio do Café, as equipes empatarão com 48 pontos. Porém, o Vasco tem vantagem no saldo de gols (sete a três), ou seja, o LEC precisaria golear.