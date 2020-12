Cruzeiro celebra pontos conquistados no 'tour' pelo Nordeste

Os jogadores do Cruzeiro enalteceram a importância do time ter conquistado quatro pontos nas duas partidas disputadas em sequência como visitante, no empate sem gols diante do CRB, na última terça-feira, em Maceió-AL, e no triunfo sobre o Vitória, por 1 x 0, nesta sexta-feira, 11 de dezembro, em Salvador-BA. -A vitória é sempre importante, temos consciência que é sempre difícil jogar aqui e a gente precisando levar três pontos para Belo Horizonte. Dentro do nosso planejamento de pontuar o máximo possível, a gente tinha dois jogos fora e como empatamos com o CRB, tínhamos que fazer de tudo para conseguir os três pontos. Tivemos oportunidades de fazer mais gols, mas o importante é sair com os três pontos- disse o goleiro Fábio. Já o meia Giovanni Piccolomo, que fez sua estreia com a camisa estrelada, ressaltou ainda a necessidade de a Raposa manter o embalo e vencer também o jogo seguinte, contra o CSA, na próxima terça-feira, no Independência.

-Muito feliz de ter estreado com essa grande camisa, muito motivado, esperando minha oportunidade, trabalhando forte desde o dia que eu cheguei. Feliz que o Felipão pode me dar oportunidade e feliz por ajudar meus companheiros principalmente com a vitória-disse ele, que seguiu afirmando que vencer era a principal meta da equipe, para manter acessa as chances de acesso. -Era o nosso intuito vir para cá e vencer, nessa viagem somar os quatro pontos e conseguimos. Agora é descansar bem e focar no jogo em casa, contra o CSA, em que a nossa obrigação é vencer. Estamos muito felizes, muito confiantes, mas não podemos baixar a guarda e temos que vencer dentro de casa-finalizou.

Os três pontos em Salvador não tiraram o Cruzeiro do 11º lugar, mas ao chegar aos 38 pontos, pode terminar a rodada a seis pontos do G4. A Raposa encara o CSA, terça-feira, 15 de dezembro, às 21h30, no Mineirão, pela 29ª rodada.