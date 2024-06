Croácia x Macedônia do Norte: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (03/06)

Croácia x Macedônia do Norte disputam hoje, segunda-feira (03/06), um jogo amistoso. A partida inicia às 14h (horário de Brasília), no Estádio HNK Rijeka, em Rijeka, Croácia. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Croácia x Macedônia do Norte ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em 2024, a Croácia venceu Tunísia nos pênaltis após empate de 0 a 0 e superou Egito por 4 a 2. Já em 2023, o time acumulou 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas.

Já a Macedônia do Norte passou por um empate de 1 a 1 com Moldávia e uma derrota de 1 a 0 para Montenegro. No ano passado, a equipe passou por 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas.

Croácia x Macedônia do Norte: prováveis escalações

Croácia: Dominik Livaković, Joško Gvardiol, Marin Pongračić, Domagoj Vida, Josip Stanišić, Marcelo Brozović, Luka Modrić, Mario Pašalić, Marko Pjaca, Ivan Perišić e Lovro Majer. Técnico: Zlatko Dalić.

Macedônia do Norte: Stole Dimitrievski, Jovan Manev, Nikola Serafimov, Visar Musliu, Bojan Dimoski, Isnik Alimi, Jani Atanasov, Ezgjan Alioski, Enis Bardhi, Bojan Miovski e Elif Elmas. Técnico: Blagoja Milevski.

FICHA TÉCNICA

Croácia x Macedônia do Norte

Amistoso Internacional

Local: Estádio HNK Rijeka, em Rijeka, Croácia

Data/Horário: 03 de junho de 2024, 14h