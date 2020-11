Cristiano Ronaldo pretende jogar futebol até os 40 anos de idade, segundo o “Tuttosport”. Atualmente, o português está com 35, mas vê em Ibrahimovic um exemplo de longevidade aliada à importância que pode ter dentro de campo. No entanto, o clube em que irá atuar segue indefinido, uma vez que seu contrato com a Juventus termina em 2022.

O nome do atleta já foi especulado no Paris Saint-Germain e a transferência não pode ser descartada ao final da época. Apesar do interesse de outros mercados, o camisa sete não pretende jogar na Major League Soccer ou na China, pois pretende permanecer em alto nível na Europa e participando da Liga dos Campeões.