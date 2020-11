Cristiano Ronaldo não pretende sair da Juventus no fim da temporada

Apesar dos rumores sobre uma possível saída, Cristiano Ronaldo não quer deixar a Juventus no final da temporada, segundo o jornal "As". O português recebe o maior salário do elenco e diversas informações apontam que a Velha Senhora pretende reduzir a folha salarial por conta da crise provocada pela pandemia da Covid-19.

De acordo com a publicação, o atacante e sua família estão bem adaptados à Itália. O atleta tem contrato com o clube de Turim até 2022, mas caso cumpra o contrato até o fim, deixaria a equipe bianconeri sem custos ao final de seu vínculo. Com isso, a Juve pode negociá-lo no mercado de verão de 2021.

O principal clube em que o nome de Cristiano Ronaldo é vinculado é o Paris Saint-Germain, principalmente por conta da possível saída de Mbappé. Leonardo, diretor esportivo do clube francês, também já elogiou o camisa sete e o futuro do craque está incerto.