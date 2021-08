Cristiano Ronaldo e Pogba: entenda como PSG busca contratar estrelas da Juventus e Manchester United

Apesar do elenco recheado de estrelas, o Paris Saint-Germain pensa na chegada de mais duas a partir de 2022: Cristiano Ronaldo e Pogba. Já imaginou um trio de ataque formado por Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo? E um meio de campo Wijnaldum, Verratti e Pogba? Vamos entender como isso é possível.

A principal questão para começarmos a entender essa movimentação é saber que tanto Cristiano Ronaldo quanto Pogba possuem contratos com Juventus e Manchester United, respectivamente, até 2022. Com isso, o PSG não precisaria negociar com os clubes a contratação dos atletas.

Embora eles possam estar livres no mercado, o Paris Saint-Germain deve ter que arcar com luvas aos empresários, mas a operação deve sair mais em conta do que se tivessem que entrar em um acordo com os italianos e ingleses. Nesta janela, o clube de Nasser Al-Khelaifi atuou dessa forma no mercado para adquirir Lionel Messi, Sergio Ramos e Wijnaldum.



Situação de Cristiano Ronaldo



A Juventus passa por uma crise econômica acentuada por conta da pandemia da Covid-19. Cristiano Ronaldo, aos 36 anos, recebe o maior salário do elenco da Velha Senhora e é um peso na folha salarial do clube. Peso este que não se refletiu dentro de campo na última temporada.



Mesmo com o camisa sete sendo a grande estrela da companhia, a Juventus fracassou no Campeonato Italiano ao terminar apenas na 4ª colocação e caiu na Champions League para o modesto time do Porto na fase de oitavas de final.



Apesar do título da Copa da Itália, a imprensa local e os torcedores da Velha Senhora culparam, em grande parte, a falta de protagonismo do atacante português em partidas decisivas. Na última temporada, especulou-se a saída do craque ainda nesta janela de transferências, o que não deve acontecer.



Há rumores de que a Juventus conversa com Cristiano Ronaldo sobre uma possível renovação contratual. E sua contratação pelo PSG só irá acontecer em caso de uma provável saída de Mbappé. Portanto, há muita água para rolar nos próximos 10 meses.



Situação de Pogba



Por outro lado, Pogba possui um fator que pode ser chave para a sua saída do Manchester United: Mino Raiola. O empresário do meio-campista já deu diversas declarações sobre o possível desejo em mover seu atleta no mercado e tirá-lo da Inglaterra.



Antes mesmo do forte interesse do PSG, quando o nome do francês era mais cotado no Real Madrid ou na Juventus, enxergava-se pouco interesse do meia em renovar seu vínculo com os Diabos Vermelhos. Talvez pelo jeito marrento do craque, há uma impressão de que seu desejo é buscar uma saída no futuro.



Em 2020, o clube do Old Trafford exerceu uma cláusula contratual para estender automaticamente o contrato do camisa seis até 2022. Sem isso, Pogba poderia estar livre na janela de transferências e provavelmente já teria arrumado uma nova equipe a esta altura de agosto.



E agora o jogador é desejo de Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG. O mandatário é uma pessoa ambiciosa e que não se dá por vencida. Por conta dessa característica, o gigante francês deve usar todas as armas possíveis e impossíveis em busca do meia. Em busca de um elenco que talvez precise ser reclassificado, pois o termo galático talvez não seja suficiente para definir o possível novo Paris Saint-Germain.