Crise na Bélgica: Courtois abandona delegação por não concordar com escolha de novo capitão

A seleção belga enfrenta problemas contínuos e, desta vez, foi a vez de Courtois abandonar a delegação que se encontra na Estônia para mais uma rodada das Eliminatórias da Eurocopa. O goleiro se recusou a se reapresentar com o grupo no domingo à noite (18) devido à insatisfação de ver Lukaku usando a braçadeira de capitão diante da Áustria.

O pai do goleiro tentou justificar a atitude do filho, alegando uma lesão, mas o técnico Domenico Tedesco optou por revelar a verdade, revelando que a questão da capitania causou um novo problema no grupo.

"Estou surpreso e chocado com o que aconteceu", declarou Tedesco nesta segunda-feira (19), já em Tallinn, onde a seleção jogará contra a Estônia. "Não esperava que algo assim acontecesse. Em março, decidimos que Kevin (De Bruyne) seria o capitão e que haveria dois vice-capitães: Lukaku e Courtois. Vários outros jogadores eram elegíveis, como Vertonghen e Carrasco, mas optamos por essa dupla."

"Como Kevin não estava presente agora, conversei com eles antes do jogo, de forma tranquila e sem contradições. Contra a Áustria, a braçadeira ficou com Lukaku, então na Estônia seria a vez de Courtois", afirmou, sem compreender o estresse e a precipitação do goleiro.

O treinador revelou que a reclamação do goleiro ocorreu logo após o apito final do empate por 1 a 1. "Courtois disse que queria falar comigo antes da coletiva de imprensa pós-jogo. Conversamos por 15 a 20 minutos, ele expressou sua insatisfação por não ter sido o capitão contra a Áustria e afirmou que iria embora. Eu tentei impedir, convencê-lo a não fazer isso, pois não era bom para a equipe e para a comissão técnica", relembrou o treinador.

"É uma decisão difícil que ele tomou. É muito decepcionante, pois eu o admiro como goleiro, mas também como pessoa. Ele foi o primeiro dos capitães que visitei em março."

Tedesco também teve que esclarecer sobre uma possível lesão que teria sido mencionada pelo pai do jogador como justificativa para a ausência. "Na nossa conversa, esse assunto nunca foi discutido. A questão foi exclusivamente a capitania. Acredite, seria muito mais fácil para mim dizer que ele está lesionado, mas isso não é verdade", afirmou com sinceridade. "Não vou mentir para a equipe, para os jogadores... Simplesmente não posso fazer isso."