Criciúma perde dois titulares para jogo decisivo contra o Paysandu pela Série C

O Criciúma, próximo adversário do Paysandu na Série C, terá desfalques importantes para a próxima partida da equipe na rodada final do quadrangular de acesso da competição. Os dois laterais da equipe - Cludinho e Henan - cumprem suspensão e não viajam com a delegação a Belém.

Hélder recebeu o terceiro cartão amarelo, enquanto Claudinho foi expulso. Os lances ocorreram na partida contra o Ituano, pela quinta rodada do quadrangular.

Sem poder contar com a dupla, o treinador do Criciúma, Dirceu Tencati, deve escalar Alemão Teixeira na lateral direita e Pedro Rosa no lado esquerdo.

A partida entre Paysandu e Criciúma está marcada para o sábado (6), às 17h, no estádio da Curuzu. O Paysandu não tem mais chances de acesso à Série B. Enquanto isso, o Criciúma precisa vencer e torcer por um tropeço do Botafogo-PB diante do Ituano para retornar à Segundona. O duelo terá transmissão lance a lance pela oliberal.com.