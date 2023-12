Criciúma divulga 'listão' de jogadores dispensados após acesso à Série A; veja

O Criciúma anunciou na quinta-feira que 14 jogadores não farão parte do elenco para a temporada de 2024. Entre eles, está o lateral-esquerdo Helder, responsável pelo gol do título do Catarinense. Até o momento, o clube renovou o contrato de seis atletas.

Por meio de comunicado, o Criciúma agradeceu aos serviços prestados e desejou sucesso a Rômulo, Crystopher, Léo Costa, Miquéias, Rayan, Matheus Mancini, Tiago Marques, Wellington Torrão, Neílton, Vinícius, Fernando Canesin, Ítalo Melo, Cristovam e Helder.

"Temos certeza que vocês ficarão na memória do clube e do nosso torcedor, assim como também levam um pouco do Criciúma em suas boas memórias. Vocês foram muito importantes na reconquista da hegemonia do futebol catarinense e na nossa volta à Série A do Campeonato Brasileiro", diz um trecho da nota.

Além desses jogadores, o Blog da Nadja, do ge.globo/pr, reportou a possível transferência do volante Arilson para o Coritiba. No entanto, nem o clube catarinense nem o atleta confirmaram essa informação.