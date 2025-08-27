Cremonese x Sassuolo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29) pelo Campeonato Italiano Cremonese e Sassuolo jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 27.08.25 12h30 Em suas estreias, o Cremonese venceu o Milan por 2 a 1, enquanto o Sassuolo perdeu para o Napoli por 2 a 0. (Facebook/ @officialsassuolocalcio) Cremonese x Sassuolo disputam hoje, sexta-feira (29/08), a 2° rodada do Campeonato Italiano. O jogo começa às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Giovanni Zini, em Cremona, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Cremonese x Sassuolo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 13h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias, o Cremonese venceu o Milan por 2 a 1, enquanto o Sassuolo perdeu para o Napoli por 2 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (29/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Brasileiro Série B, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Cremonese x Sassuolo: prováveis escalações Cremonese: Sem informações. Sassuolo: Sem informações. FICHA TÉCNICA Cremonese x Sassuolo Campeonato Italiano Local: Estádio Giovanni Zini, em Cremona, Itália Data/Horário: 29 de agosto de 2025, 13h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave La Liga 2025 Cremonese Sassuolo jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Elche x Levante: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/08) por La Liga Elche e Levante jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 29.08.25 13h30 Campeonato Saudita Al Hilal x Al Riyadh: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/8) pelo Campeonato Saudita Al Hilal e Al Riyadh jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 29.08.25 11h50 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (29/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Brasileiro Série B, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 29.08.25 7h00 Copa Argentina Unión x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/08) pela Copa Argentina Unión de Santa Fe e River Plate jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 28.08.25 20h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES REVOLTA Torcida do Remo tenta invadir gramado do Mangueirão após derrota; dois são detidos Durante a ação, um casal vestido com a camisa de uma torcida organizada foi detido 29.08.25 0h06 PÓS-JOGO António Oliveira defende exibição do Remo e critica jornalistas: 'Vocês não me conhecem' O português considerou que o Remo fez uma partida de “grande qualidade”, mas pouco eficaz, destacando as chances criadas 29.08.25 0h46 Pressão Pressão aumenta e diretoria do Remo deve definir destino de António Oliveira nesta sexta Torcida cobra mudanças, diretoria se divide e desempenho no Mangueirão pesa contra o português 29.08.25 10h19 DEU MOLE Remo desperdiça um caminhão de chances, leva gol no final e perde para o Criciúma no Mangueirão No melhor exemplo de 'quem não faz leva', Leão perde inúmeras chances e leva o gol de pênalti num dos últimos lances do jogo 28.08.25 23h40