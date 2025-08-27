Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Cremonese x Sassuolo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29) pelo Campeonato Italiano

Cremonese e Sassuolo jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

Em suas estreias, o Cremonese venceu o Milan por 2 a 1, enquanto o Sassuolo perdeu para o Napoli por 2 a 0. (Facebook/ @officialsassuolocalcio)

Cremonese x Sassuolo disputam hoje, sexta-feira (29/08), a 2° rodada do Campeonato Italiano. O jogo começa às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Giovanni Zini, em Cremona, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cremonese x Sassuolo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias, o Cremonese venceu o Milan por 2 a 1, enquanto o Sassuolo perdeu para o Napoli por 2 a 0.

Cremonese x Sassuolo: prováveis escalações

Cremonese: Sem informações.

Sassuolo: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Cremonese x Sassuolo
Campeonato Italiano
Local: Estádio Giovanni Zini, em Cremona, Itália
Data/Horário: 29 de agosto de 2025, 13h30

.
