Cremonese x Sassuolo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29) pelo Campeonato Italiano

Cremonese x Sassuolo disputam hoje, sexta-feira (29/08), a 2° rodada do Campeonato Italiano. O jogo começa às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Giovanni Zini, em Cremona, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cremonese x Sassuolo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias, o Cremonese venceu o Milan por 2 a 1, enquanto o Sassuolo perdeu para o Napoli por 2 a 0.

VEJA MAIS

Cremonese x Sassuolo: prováveis escalações

Cremonese: Sem informações.

Sassuolo: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Cremonese x Sassuolo

Campeonato Italiano

Local: Estádio Giovanni Zini, em Cremona, Itália

Data/Horário: 29 de agosto de 2025, 13h30