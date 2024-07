CRB x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (17/07) pelo Brasileirão

CRB x Botafogo-SP se enfrentam hoje, quarta-feira (17/07), pela 9° rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo acontece às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir CRB x Botafogo-SP ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, Premiere e BAND, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O CRB acumula 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 15 gols marcados e 16 gols sofridos no Brasileirão. O Galo tem dois jogos a menos do que a maioria dos adversários, vem de uma vitória no último jogo por 2 a 1 e está na luta para sair da zona de rebaixamento. Atualmente, o clube ocupa a 17ª colocação na tabela de classificação.

Já o Botafogo-SP soma 17 pontos, 4 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 11 gols marcados e 15 gols sofridos. O Pantera se encontra em uma situação pçarecida com a do time alagoano, pois tem um jogo a menos e tamb ém briga para se afastar da zona. Para o Botafogo-Sp, esse pode ser considerado um jogo de seis pontos. Atualmente, o clube está em 16º lugar na tabela, apenas com um ponto a mais que o CRB.

CRB x Botafogo-SP: prováveis escalações

CRB : Matheus Albino; Hereda, Fábio Alemão, Saimon e Ryan; Falcão, João Pedro e Gegê; Léo Pereira, Kleiton e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista

Botafogo-SP: João Carlos; Wallison, Matheus Costa, Bernardo Schappo e Patrick Brey; João Costa, Carlos Manuel e Gustavo Bochecha; Emerson Negueba, Douglas Baggio e Alex Sandro. Técnico: Paulo Gomes.

FICHA TÉCNICA

CRB x Botafogo-SP

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió

Data/Horário: 17 de julho de 2024, 20h30

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Heloá Canali.)