Craque do Ceará repudia ato de racismo contra a torcida do Fortaleza: 'Lixo humano'

O atacante Vina, do Ceará, repudiou os atos racistas contra a torcida do Fortaleza no jogo entre o Leão do Pici e o River Plate, pela fase de grupos da Copa Libertadores. Por meio das redes sociais, o craque do Vozão condenou a atitude e se solidarizou com o rival. Veja:

Vina, do Ceará, repudia racismo contra torcida do Fortaleza (Divulgação/ Instagram)

Antes da partida entre River Plate e Fortaleza, um torcedor argentino se dirigiu à torcida do Leão e atirou uma banana. O gesto rapidamente viralizou nas redes sociais e ganhou espaço nos principais veículos de comunicação.

Dentro de campo, o River venceu o Fortaleza por 2 a 0 e assumiram a liderança do Grupo F da Libertadores. O Leão do Pici ainda não pontuou na competição.