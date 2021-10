Coutinho ou James Bond? Jogador do Barcelona compra Aston Martin do '007' avaliado em R$ 2 milhões

Voltando a atuar pelo Barcelona, Philippe Coutinho vive uma vida de luxo fora de campo. Recentemente, o brasileiro adquiriu uma nova máquina. Dessa vez, inspirada no filme '007', a compra se refere a um Aston Martin DBS Superleggera, carrão que aparece brevemente na obra de ação estrelada pelo personagem James Bond e que custa nada menos que R$ 2 milhões

O 'supercarro' de Coutinho tem uma transmissão automática da ZF com oito marchas e vai de 0 a 100km/h em 3,4 segundos, com velocidade máxima de 340km/h.

Além do Aston Martin DBS, o jogador do Barcelona também ostenta na garagem um Aston Martin DB9, uma Mercedes-AMG G63, um Ranger Rover Sport e um Porsche Macan. Além disso, costuma dirigir pelas ruas espanholas com os SUVs Q8 e Q7, frutos da parceria do Barcelona com a Audi.

Philippe Coutinho tem futuro incerto no Barcelona. O brasileiro é especulado no Newcastle, clube inglês adquirido por um príncipe saudita.